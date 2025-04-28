Представлены бюджетные наушники CMF Buds 2a

Бренд CMF by Nothing представил беспроводные наушники Buds 2a, которые оценены на дебютном индийском рынке в эквивалент 25 долларов. Новинка получила 12,4-мм драйверы с диафрагмой из биоволокна, систему активного шумоподавления (ANC) с эффективностью 42 дБ, четыре HD-микрофона с поддержкой технологий Clear Voice и Wind Noise Reduction 2.0 для подавления фонового шума во время телефонных разговоров, автономностью до 35,5 часов с учетом зарядного футляра и с выключенным ANC, защитой от влаги и пыли согласно степени IP54, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 и поддержкой функции Multipoint для одновременного сопряжения с двумя гаджетами.