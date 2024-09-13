Представлены бюджетные наушники Itel Rhythm Pro

Компания Itel пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Rhythm Pro, которая может похвастаться временем автономной работы до 100 часов. Новинка также характеризуется внутриканальной конструкцией с 10-мм драйверами, двумя микрофонами, поддержкой системы шумоподавления AI-Environmental Noise Cancellation (ENC), поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 3 часа работы), адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, защитой от влаги в соответствии со степенью IPX5, а также черной, белой, синей и зеленой расцветками корпуса. Наушники оценены на дебютном индийском рынке в 1300 индийских рупий или около 15 долларов.

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