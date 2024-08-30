Представлены бюджетные наушники Realme Buds T01

Компания Realme пополнила ассортимент полностью беспроводных наушников моделью Buds T01, которая обойдется на дебютном индийском рынке в 15 долларов. Новинка характеризуется 13-мм драйверами, системой шумоподавления на базе искусственного интеллекта для подавления окружающего шума во время разговоров, автономностью до 28 часов с учетом зарядного кейса, батареей ёмкостью 40 мАч, который, по словам производителя, хватит на 7 часов прослушивания музыки, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, поддержкой Google Fast Pair для быстрого подключения, режимом сверхнизкой задержки (88 мс), защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IPX4, а также черной и белой расцветками. Цена наушников составляет 15 долларов.