Представлены бюджетные смартфоны Meizu V8 и Meizu V8 Pro

Компания Meizu пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделями Meizu V8 и Meizu V8 Pro, одна из которых появится в международной продаже под названием Meizu M8. Meizu V8 оснастили пластиковым корпусом, 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей, 13 Мп основную и 5 Мп фронтальную камеры, чипсет MediaTek MT6739, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 3200 мАч и сканер отпечатков пальцев.

Meizu V8 Pro отличается металлическим корпусом, двойной основной камерой на 12+5 Мп, платформой Helio P22, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Смартфоны появятся в продаже 20 сентября по цене 117 и 160 долларов.