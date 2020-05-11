Представлены бюджетные смартфоны Realme Narzo 10A и Narzo 10

Компания Realme представила в Индии смартфоны Narzo 10A и Narzo 10, которые являются практически полными копиями моделей Realme 6i и Realme C3. На индийском рынке новинки будут стоить 160 и 110 долларов соответственно. Narzo 10 оснащается 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, однокристальной системой MediaTek Helio G80, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, основной камерой с четырьмя модулями, главный из которых получил датчик изображения разрешением 48 Мп, а также селфи-камерой на 16 Мп.

Что до Realme Narzo, то он оснащается 6,5-дюймовый дисплеем со врезанной селфи-камерой, чипсетом MediaTek Helio G70, 3-4 ГБ оперативной, 32-64 ГБ флеш-памяти, двойной основной камерой на 12 Мп, батареей на 5000 мАч, обратной проводной зарядкой и сканером отпечатков пальцев, который и стал единственным отличием от Realme C3. Цена на смартфон при этом выросла до 112 долларов.

Комментарии и отзывы Realme Narzo 10A
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