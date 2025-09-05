Представлены часы Amazfit T-Rex 3 Pro с титановым корпусом

Компания Amazfit пополнила ассортимент смарт-часов моделью T-Rex 3 Pro, которая создана для фанатов активного отдыха. Новинка характеризуется 48-мм или 44-мм корпусом из сверхпрочного титанового сплава (Grade 5), 1,5- или 1,32-дюймовым AMOLED-экранами с яркостью 3000 кд/м² и сапфировым стеклом, безелем и кнопками из титана Grade 5, рабочим диапазоном температур от –30 °C до +70 °C, поддержкой Bluetooth, встроенными динамиком и микрофоном, поддержкой голосового управления через Zepp Flow, голосовыми подсказками, загруженными бесплатными офлайн-картами, отображением деталей (POI), модулем GPS и еще пятью навигационными системами, поддержкой 180 видов спорта, режимами HYROX Training, PFT и Race, датчиком BioTracker 6.0 PPG и автономностью до 3 недель. Цена часов составляет 400 евро.

