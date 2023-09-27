Представлены часы CMF Watch Pro

Бренд CMF by Nothing пополнил ассортимент умных часов свое первой моделью, которая получила название Watch Pro. Новинка характеризуется корпусом с алюминиевой рамкой по периметру, 1,96-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 502:410 пикселей, яркостью 600 нит и поддержкой режима Always On Display, циферблатами в узнаваемом стиле Nothing, временем автономной работы до 13 дней, динамиком и микрофоном для телефонных звонков, голосовым помощником, GPS-модулем, датчиком для измерения частоты сердечных сокращений и SpO2, поддержкой 110 спортивных режимов, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, мониторингом качества сна, приложением погоды, функцией управления камерой и музыкой смартфона, будильником и секундомером. Цена и дата начала продаж часов будут объявлены позже.

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