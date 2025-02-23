Представлены часы Casio G-Shock GA-110AS-2A

Компания Casio представила аналого-цифровые часы G-Shock GA-110AS-2A и G-Shock GA-110AS-5A, которые отличаются расцветками. Новинки характеризуются песчано-бежевым и темно-синим цветовыми вариантами, ударопрочным корпусом с габаритами 55:51,2:16,9 мм, массой 72 грамма, магнитоустойчивостью, безелем из био-смолы, водостойкостью до 200 метров, батарейкой CR1220 со сроком службы до 2 лет, поддержкой 29 часовых поясов, секундомером, пятью ежедневными будильниками, таймером обратного отсчета, полным автоматическим календарем и светодиодной подсветкой. Цена и дата начала продаж часов будут объявлены позже.

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