Представлены часы Casio G-Shock GMC-B2100ZE-1A

Компания Casio пополнила ассортимент лимитированных часов моделью G-Shock GMC-B2100ZE-1A, которая вошла в серию Casio Watch 50th Anniversary «Zero To One». Новинка получила полностью металлический корпус из нержавеющей стали с ионным покрытием, цилиндрические кнопки и восьмиугольную заводную головку с винтовым фиксатором. Часы также могут похвастаться золотистыми индексами и стрелками, крышкой из нержавеющей стали, светодиодной подсветкой, автоматическим календарём, двойным временем, индикатором уровня заряда аккумулятора, многофункциональным будильником и таймером, поддержкой солнечной зарядки Tough Solar, адаптером беспроводной связи Bluetooth и водонепроницаемостью на глубине до 200 метров. G-Shock GMC-B2100ZE-1A оценены на дебютном мексиканском рынке в 1170 долларов.