Представлены часы G-Shock GM-2110D

Компания Casio пополнила ассортимент ударопрочных часов моделью G-Shock GM-2110D, которая выйдет в пяти версиях с небесно-голубой, тёмно-синей, лаймово-зелёной, оранжевой и серебристой расцветками циферблата. Новинка также характеризуется восьмиугольным безелем из нержавеющей стали, корпусом из армированной стекловолокном смолы , ударостойкой конструкцией Hollow Core Guard, водонепроницаемостью 200 метров, браслетом из нержавеющей стали, габаритами 49,3:44,4:11,8 мм, массой 165 граммов, ЖК-экраном и подсветкой Super LED, мировым временем, таймером, секундомером, автокалендарем, индикатором уровня заряда и пятью ежедневными будильниками. Цена часов в Великобритании составляет 280 фунтов стерлингов.