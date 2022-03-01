Представлены четыре телефона ZTE Blade V40

ZTE представила новую серию Blade V40 с четырьмя новыми моделями, все четыре модели будут доступны на мировом рынке в апреле.

ZTE Blade V40 Pro является топовой моделью в своем семействе. Он оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем (1080 x 2400 пикселей) с полным охватом цветовой гаммы DCI-P3. Телефон оснащен чипсетом Unisoc T618 (12 нм, 2x Cortex-A75 @ 2,0 ГГц, Mali G52 MP2) с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти под управлением Android 11 с MyOS 11 поверх. Он оснащен 64-мегапиксельной камерой на задней панели. Большая батарея емкостью 5100 мАч может похвастаться быстрой зарядкой 65 Вт.

ZTE Blade V40 также имеет 6,67 - дюймовый дисплей с разрешением 1080 x 2400 пикселей (20:9). Смартфон работает на процессоре Unisoc T618 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, под управлением MyOS 11 (Android 11). Основная камера на задней панели имеет датчик на 48 МП, к ней присоединяются макрокамера и датчик глубины. Спереди находится 8-мегапиксельная селфи-камера. Аккумулятор телефона емкостью 5000 мАч не такой быстрый, как у Pro, всего 22 Вт.

ZTE Blade V40 5G оснащен процессором Dimensity 700 (7 нм, 2x Cortex-A76 @ 2,2 ГГц, Mali G57 MC2) и антенной с углом обзора 360° для стабильного подключения. Модем чипа обеспечивает скорость нисходящего канала до 2,77 Гбит/с. Смартфон оснащен 6,67-дюймовым дисплеем (1080 x 2400 пикселей). Телефон работает под управлением MyOS 11 (Android 11) с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. На задней панели находится 48-мегапиксельная камера, а внутри большая батарея емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 22 Вт. ZTE Blade V40 Vita удивляет большим 6,75-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц, хотя разрешение у него всего 720 x 1600 пикселей (20:9). Как и его братья, он работает под управлением MyOS 11. Также на борту имеется основная камера на 48 Мп. У Vita большая батарея, как и у модели 5G — 6000 мАч. Blade V40 Vita оснащен неизвестным восьмиядерным чипсетом от Unisoc. Оперативной памяти всего 3 Гб, зато 128 Гб встроенной памяти.