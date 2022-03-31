Представлены цветовые варианты грядущего смартфона Vivo X Note

Vivo анонсирует премиальный флагманский телефон Vivo X Note, 11 апреля в Китае. В преддверии запуска китайский производитель сделал устройство доступным для бронирования через свой официальный интернет-магазин JD и Tmall. Списки включают рендеры Vivo X Note. На одном из рендеров показаны цветовые варианты устройства. Показанный ниже рендер демонстрирует такие расцветки как серый, черный и синий. Ходят слухи, что позже компания может выпустить версию в оранжевом цвете.

Vivo X Note будет оснащен 7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Quad HD+ и частотой обновления 120 Гц. Он будет оснащен сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран. Как видно на изображении, дисплей флагмана премиум-класса будет иметь изогнутые края. Vivo X Note будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 1. Он будет доступен в таких вариантах, как 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти, 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти и 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ памяти.