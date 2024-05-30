Представлены детские часы Xiaomi Mitu Children

Часы характеризуется 1,78-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 448:368 точек, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой 5 Мп, тыльной камерой разрешением 8 Мп, поддержкой видеозвонков, модулями GPS, Beidou, ГЛОНАСС, GALILEO и QZSS, отслеживанием перемещений в течение последних 90 дней, функцией экстренной помощи, поддержкой отслеживания утомления, усталости глаз, уровня стресса, частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, множеством спортивных режимов, защитой от воды и поддержкой быстрой зарядки.