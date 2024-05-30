Представлены детские часы Xiaomi Mitu Children

Компания Xiaomi пополнила ассортимент умных часов моделью Mitu Children's Watch S1, которая предназначена для детей. Новинка станет доступна для покупки на китайском рынке 31 мая по цене 165 долларов.

Часы характеризуется 1,78-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 448:368 точек, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой 5 Мп, тыльной камерой разрешением 8 Мп, поддержкой видеозвонков, модулями GPS, Beidou, ГЛОНАСС, GALILEO и QZSS, отслеживанием перемещений в течение последних 90 дней, функцией экстренной помощи, поддержкой отслеживания утомления, усталости глаз, уровня стресса, частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, множеством спортивных режимов, защитой от воды и поддержкой быстрой зарядки.
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