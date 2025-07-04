Представлены флагманские наушники Audio-Technica ATH-TWX9MK2

Компания Audio-Technica объявила о выпуске флагманских беспроводных наушников ATH-TWX9MK2, которые оценены на дебютном японском рынке в эквивалент 265 долларов. Новинку оснастили 5,8-мм драйверами Pure Motion из жёсткого центрального купола с бериллиевым покрытием и эластичным полиуретановым внешним куполом, сверхмалой звуковой катушкой и акустической сеткой Sefar, частотным диапазоном от 10 Гц до 40 кГц, чувствительностью 105 дБ/мВт, поддержкой кодека aptX Adaptive Audio (до 96 кГц/24 бит), сертификацией Hi-Res Audio Wireless, MEMS-микрофонами с прямой и обратной связью, от 20 Гц до 10 кГц, чувствительностью −38 дБ (1 В/Па при 1 кГц) и технологией технологию Qualcomm cVc 8.0, гибридной системой активного шумоподавления (ANC), а также временем автономной работы до 6 часов с включенным шумоподавлением.