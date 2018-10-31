Представлены гарнитуры серии Plantronics RIG 800

Plantronics представила гарнитуры серии RIG 800. Эти устройства со звуком высокого качества и ультралегкой конструкцией созданы, чтобы обеспечить геймерам максимальное превосходство в игре. В серию беспроводных гарнитур RIG 800 входят RIG 800HD для ПК, RIG 800LX для Xbox One, RIG 800HS для PlayStation 4. RIG 800 — это первые игровые беспроводные гарнитуры от Plantronics с надежным аккумулятором, который позволит не отвлекаться от игровых марафонов до 24 часов.

Кроме того, сигнал остается устойчивым на расстоянии до 10 метров, а технология беспроводной связи с малой задержкой обеспечивает четкое воспроизведение звукового сопровождения игр и речи игроков без помех и перебоев.

возможность беспроводной игры до 24 часов благодаря мощному аккумулятору;

код активации трехмерного звука Dolby Atmos в комплекте с RIG 800HD и RIG 800LX;

саморегулирующееся оголовье, равномерно распределяющее вес устройства для уменьшения давления на голову;

микрофон с функцией шумоподавления и возможностью отключения звука подъемом штанги;

три предустановленных эквалайзера;

передача звука в беспроводном режиме без задержек на расстоянии до 10 метров.

Особенности гарнитур серии RIG 800:

RIG 800HD — 10 990 рублей.

RIG 800 LX, HS — 11 990 рублей.

Рекомендуемые розничные цены для гарнитур: