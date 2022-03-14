Представлены игровые беспроводные наушники ASUS ROG Cetra True Wireless

Компания ASUS пополнила ассортимент беспроводных погружных наушников моделью ROG Cetra True Wireless, которые ориентированы на фанатов игр. Новинка характеризуется оптимизированными 10-мм динамиками ASUS Essence, герметичными акустическими камерами, диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц, системой активного шумоподавления, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IPX4, игровым режимом с низкой задержкой, который включается клавишей или посредством приложения Armoury Crate, временем автономной работы до 5,5 часа со включенным шумодавом и поддержкой быстрой зарядки. Цена и дата начала продаж наушников будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы ASUS ROG Cetra True Wireless
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