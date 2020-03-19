Представлены игровые мониторы MSI Optix MAG273 и MAG273R

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделями Optix MAG273 и Optix MAG273R, которые предназначены для фанатов игр. Новинки характеризуются 27-дюймовыми IPS-панелями с разрешением 1920:1080 пикселей, соотношением сторон 16:9, поддержкой технологии AMD FreeSync для более плавного игрового процесса, временем отклика в 1 мс, частотой обновления 144 Гц, 98% охватом цветового пространства DCI-P3 и 139% охватом цветового пространства sRGB, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, интерфейсами Display Port 1.2a, HDMI 2.0b, концентратором USB и 3,5-мм разъемом для наушников. Мониторы отличаются лишь наличием подсветки в модели Optix MAG273R.