Представлены игровые наушники A4 Bloody J450

Представлены новые наушники с микрофоном A4 Bloody J450 - превосходное сочетание эффектного дизайна с потрясающе высоким качеством звука и комфортом для обладателя. Геймерские наушники позволяют не отвлекаться на посторонние шумы и полностью погрузиться в виртуальные миры благодаря хорошей чувствительности динамика в 100 дБ, виртуальному звуку 7.1 и шумоподавлению микрофона. Чувствительность микрофона составляет 45 дБ, частотный диапазон микрофона - 100Гц-15КГц. Регулятор громкости находится на наушниках, что очень удобно.

Мягкие амбушюры адаптируются под уникальные формы головы и ушей и позволяют использовать эти наушники долгое время без особой усталости. Наушники совместимы со всеми современными моделями смартфонов и планшетов. Еще одна важная деталь - удобный неспутывающийся usb-кабель. Эффектный дизайн наушников A4 Bloody J450 оценят даже самые требовательные пользователи – расцветка в стиле милитари, а также семь цветов круговой мерцающей подсветки. Наушники A4 Bloody J450 сочетают в себе самые главные достоинства любого геймерского аксессуара - объемный виртуальный звук в сочетании со стильным дизайном по очень привлекательной цене.