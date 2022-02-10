Представлены игровые наушники Asus ROG Fusion II 300 и ROG Fusion II 500

Asus представила новые игровые наушники Asus ROG Fusion II 300 и ROG Fusion II 500. Новые игровые наушники оснащены виртуальным объемным звуком 7.1 и оснащены технологией ЦАП высокого разрешения ESS 9280 Quad DAC. Гарнитуры Asus также оснащены микрофонами с искусственным интеллектом с формированием луча. Чтобы порадовать геймеров, ROG Fusion II 300 и Fusion II 500 имеют RGB-подсветку в ​​сочетании с различными вариантами настройки. ROG Fusion II 500 оснащен специальным регулятором громкости игрового чата и разъемом для наушников 3,5 мм. Обе эти функции недоступны в более дешевом ROG Fusion II 300.

По техническим характеристикам Asus ROG Fusion II 300 и ROG Fusion II 500 очень похожи. Игровые гарнитуры поставляются со специальными усилителями ESS 9280 Quad DAC, которые, как утверждается, обеспечивают обработку звука без потерь. Каждый из четырех ЦАП обрабатывает подмножество слышимого частотного диапазона — низкие, средние, высокие и сверхвысокие — для обеспечения пространственного звучания. Компания заявила, что ее отличительная технология ЦАП обеспечивает отношение сигнала (SNR) 130 дБ. Это выше по сравнению с SNR 90–100 дБ, которое предлагает обычный ЦАП. ROG Fusion II 300 и ROG Fusion II 500 также поставляются с 50-мм драйверами Asus Essence, обеспечивающими частотный диапазон от 20 до 40 000 Гц. Также рекламируется, что гарнитуры предлагают виртуальный объемный звук 7.1 с использованием встроенной технологии ROG Hyper-Grounding для «реалистичных» ощущений. Asus также оснастила микрофоны с формированием луча AI шумоподавлением AI.