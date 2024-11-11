Представлены игровые наушники Baseus GoPlay 1 Max

Китайский производитель Baseus пополнил ассортимент игровых гарнитур беспроводной моделью GoPlay 1 Max, которая оценена в эквивалент 20 долларов. Новинка характеризуется 40-мм двойными динамическими излучателями, диапазоном частот от 20 до 20000 Гц, высоким значением SNR для снижения фонового шума и улучшения четкости звука, сетчатыми амбушюрами, оголовьем с регулируемой металлической рамой, съемным всенаправленным микрофоном с возможностью регулировки, чувствительностью микрофона 102 дБ, массой 258 граммов, 3,5-мм гнездом для подключения к компьютеру, игровой консоли, смартфону или планшету, тумблером включения, переключателем микрофона и колесиком для управления громкостью.