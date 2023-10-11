Представлены игровые наушники Sony INZONE Buds

Компания Sony пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью InZone Buds, которая предназначена для геймеров. Новинка характеризуется конструкцией с минимальным давлением на уши, четырьмя наборами силиконовых насадок в комплекте, процессором, временем автономной работы до 12 часов без футляра и до 24 часов с зарядных кейсом, поддержкой быстрой зарядки, системой активного шумоподавления, функцией пространственного звука на 360°, поддержкой Bluetooth LE Audio и возможностью подключения через адаптер USB-C для снижения задержки до менее 30 миллисекунд. Наушники уже доступны для предзаказа по цене в 200 долларов.