Представлены игровые проекторы Acer Predator GD711 и Predator GM712

Компания Acer пополнила ассортимент проекторов моделями Predator GD711 и Predator GM712, которые предназначены для геймеров. Predator GD711 характеризуется светодиодной проекцией в разрешении 3840:2160 пикселей, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, яркостью 4000 люмен, 95% охватом цветовой палитры REC. 709, контрастностью 2 000 000:1, кадровой частотой до 240 Гц в разрешении Full HD и максимальным размеров 300 дюймов.

Predator GM712 представляет собой ламповый проектор с разрешением 4К, яркостью до 3600 люмен, контрастностью 10 000:1, изображением до 300 дюймов при рекомендуемых 75 дюймах на расстоянии 2 м от экрана, поддержкой HDR10 и частотой обновления 240 Гц. Цены на проекторы будут объявлены позже.