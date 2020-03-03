Представлены игровые смартфоны Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro

2020-03-03, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Black Shark 3; [88]
Компания Xiaomi пополнила ассортимент игровых смартфонов моделями Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro, которые получили новый дизайн с треугольным блоком камеры. Первая получила батарею ёмкостью 4750 мАч, 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления в 270 Гц и временем отклика сенсорной панели 24 мс ,а вторая – 7,1-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 3120:1440 пикселей, механические триггеры на боковой грани и аккумулятор на 5000 мАч. Собственно, в этом и заключаются главные отличия этих смартфонов.

Обе новинки оснастили топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.0, тройной камерой с главным модулем на 64 Мп, сверхширокоугольным на 13 Мп и датчиком глубины сцены, жидкостной системой охлаждения, а также быстрой зарядкой мощностью 65-Вт. Цена Black Shark 3 стартует от 502 долларов, а Black Shark 3 Pro – от 674 долларов.


Комментарии и отзывы Black Shark 3
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