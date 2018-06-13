Представлены геймерские мониторы AOC G1

Компания MMD Monitors & Displays выпустила под торговой маркой AOC три новых монитора: C24G1 (экран на 23,6 дюйма), C27G1 (27 дюймов) и C32G1 (31,5 дюйма). Новинки характеризуются VA-матрицами с разрешением 1920:1080 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, поддержкой технологии FreeSync, яркостью 250 кд/кв.м и контрастностью 3000:1, временем отклика пикселя 4 мс (GtG), настраиваемой подставкой, видеовходами HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 и D-Sub), а также концентратор USB 3.0 на два порта. Степень кривизны в C24G1 составляет 1,5 м, а в других моделях – 1,8 м. AOC C24G1 и C27G1 можно будет купить уже в июле по цене 200 и 250 евро, а C32G1 в продаже в августе по цене 300 евро.