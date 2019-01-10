Представлены изогнутые мониторы AOC AG273QCG и AOC AG273QCX

2019-01-10, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AOC AG273QCG; [100]
AOC сообщает о релизе изогнутых мониторов AG273QCG (Nvidia G-SYNC) и AG273QCX (AMD FreeSync 2 HDR), представителей третьего поколения линейки AGON. Разработанные для увлеченных геймеров, модели AGON 3 обладают лучшими характеристиками предыдущих версий: частота обновления до 165 Гц, время отклика 1 мс. Оснащены они и новейшими технологиями, такими как AMD FreeSync 2 HDR, а также отличаются обновленным стильным дизайном. Именно дизайн помог монитору AG273QCG стать победителем Red Dot Design Award 2018. Благодаря высокой частоте обновления 165 Гц (AG273QCG) и 144 Гц (AG273QCX), малому времени отклика и технологии, которая обеспечивает переменную частоту обновления, оба монитора отлично подходят для динамичных игр.

Монитор AG273QCG с диагональю 27 дюймов (68,6 см) оснащен изогнутой (1800R) TN-панелью с разрешением QHD (2560x1440 пикселов), поддерживает технологию Nvidia G-SYNC, отличается высокой частотой обновления 165 Гц и временем отклика 1 мс. Владельцы поддерживаемых графических процессоров Nvidia могут включить G-SYNC, чтобы избежать разрывов и заминок изображения, и синхронизировать частоту обновления монитора с частотой кадров процессора. Высокая яркость 400 нит позволяет комфортно использовать монитор даже в ярко освещенных помещениях. Два встроенных 2-ваттных динамика с DTS дополняют эти впечатляющие характеристики. В то же время 27-дюймовый (68,6 см) монитор с расширенным динамическим диапазоном (HDR) AG273QCX оснащен VA-панелью с аналогичной изогнутостью (1800R), разрешением QHD и частотой обновления 144 Гц. Благодаря высокой яркости 400 нит, дисплей поддерживает стандарт HDR VESA DisplayHDR 400. В дополнение к HDR, модель также может похвастаться AMD FreeSync 2 HDR для уменьшения задержки на входе, вызванной тональным отображением HDR, и принудительной компенсацией низкой частоты кадров (LFC), что также позволяет избавиться от разрывов и заминок изображения. Статический коэффициент контрастности 3000:1 VA-панели и цветовая гамма 90% DCI-P3 оживляют изображение благодаря глубокому черному и яркости других цветов, а также широким углам обзора 178°/178°. Высокая скорость отклика 1 мс достигается стробоскопическим методом. Два 5-ваттных динамика монитора AG273QCX также совместимы с DTS. Мониторы AOC AG273QCX и AG273QCG поступят в продажу в январе 2019 года по ориентировочной цене 54 879 и 62 729 рублей соответственно.

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