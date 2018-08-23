Представлены корпусные вентиляторы AeroCool Orbit и Rev Red

AeroCool представила эффектные корпусные вентиляторы Orbit и Rev Red с уникальной кольцевой подсветкой. В дополнение к таким традиционным преимуществам вентиляторов AeroCool, как высокая производительность и низкий уровень шума, прибавилась третья составляющая — эффектный внешний вид, создаваемый двадцатью RGB-светодиодами.

Модель AeroCool Orbit представляет собой универсальный вентилятор с размерами 120х120х25 мм, который можно установить как в компьютерный корпус, так и прикрепить к башенным процессорным кулерам, усилив их дизайн настраиваемой подсветкой. На обеих сторонах Orbit внутри полупрозрачного кольца установлен массив из 20 RGB-светодиодов, вместе создающих до 200 различных световых эффектов. Orbit имеет множество паттернов свечения, выгодно отличающихся своим разнообразием от большинства других компьютерных компонентов с подсветкой: радужные переливы или «змейка», всполохи и другие динамичные схемы работы светодиодов сделают AeroCool Orbit одним из самых заметных элементов любого компьютера. Управление подсветкой осуществляется через RGB-интерфейс материнских плат или с помощью опционального беспроводного пульта AeroCool Orbit Remote Control.

Модель Rev Red при схожих размерах 120х120х25 мм также получила два кольца подсветки с большей площадью рассеивания. В вентиляторе использованы светодиоды красного цвета, работающие в статичном режиме и освещающие внутренности компьютера при любом типе установки — на впуск или выпуск воздуха из корпуса. При разных типах подсветки новые вентиляторы AeroCool объединяют качественное исполнение и продуманная до мелочей конструкция. Лопасти с крыльчаткой оптимизированной изогнутой формы создают высокое воздушное давление при низком уровне шума всего при 1200 об/мин. У более производительного Orbit эти параметры составляют 55,9 CFM при шумности 14,1 дБА, а для Rev Red — 41,3 CFM и 15,1 дБА. Низкий уровень шума вентиляторам обеспечивают как гидравлический подшипник, так и противовибрационные прокладки, компенсирующие возможную передачу вибраций на корпус компьютера. Российские продажи вентиляторов AeroCool Orbit и Rev Red начнутся в конце августа 2018 года.