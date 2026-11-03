Представлены корпусные вентиляторы Eurocase EU-FN120ARGB_8+16 BL

Eurocase представляет бюджетную модель корпусного вентилятора — EU-FN120ARGB_8+16 BL. Данное изделие способно найти применение в самых разных конфигурациях. Целевая аудитория новинки — те, для кого значим компромисс между результативным отводом тепла, тихой работой и актуальной светодиодной иллюминацией.

Благодаря типоразмеру 120 × 120 × 25 мм устройство подходит к большинству корпусов и радиаторов. Предельная частота вращения крыльчатки — 1200 об/мин. При этом формируется воздушный поток до 41,5 м³/мин (примерно 36,8 CFM), а статическое давление достигает 12,10 мм H₂O. Шумовой фон не выходит за рамки 29,8 дБ(А) — модель комфортна при продолжительной эксплуатации. Подсоединение выполняется посредством 3-pin разъёма. За иллюминацию отвечает адресная ARGB-подсветка, которую можно синхронизировать с материнской платой.

В недорогом сегменте изделие заметно выигрывает за счёт гидродинамического подшипника и прокладки против вибрации. Эти решения гарантируют стабильность функционирования и невысокий шум.