Представлены кулеры ID-Cooling SE-226-XT

Компания ID-Cooling пополнила ассортимент процессорных охладителей для чипов с TDP до 250 Вт моделями SE-226-XT ARGB и SE-226-XT BLACK, которые отличаются наличием ARGB-подсветки у первой. Новинки характеризуются однобашенной конструкцией, радиаторами с шестью теплопроводящими трубками и медным основанием, габаритами 120:120:25 мм, двойным шарикоподшипником, восемью резиновыми демпферами для гашения вибрации, частотой вращения вентилятора от 800 до 2000 об/мин, управлением скоростью посредством ШИМ, воздушным потоком 56,6 CFM, уровнем шума от 16,2 до 31,5 дБА у версии с подсветкой, а также скоростью от 700 до 1800 об/мин, воздушным потоком в 76,16 CFM и шумом в диапазоне от 15,2 до 35,2 дБА. Цена охладителей составляет 50 и 40 долларов соответственно.