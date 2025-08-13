Представлены металлические часы Casio G-Shock GMC-B2100Y-1A

Компания Casio пополнила ассортимент защищенных часов моделью G-Shock GMC-B2100Y-1A, которая может похвастаться корпусом из нержавеющей стали с габаритами 51,3:46,3:12,4 мм. Новинка также характеризуется безелем из нержавеющей стали с применением процесса ковки, резки и полировки, силиконовым ремешком Tough Silicone Band с защитным прозрачным слоем уретана, массой с ремешком 108 граммов, завинчивающейся восьмиугольной заводной головкой, водонепроницаемостью до 200 метров, солнечной зарядкой Tough Solar, адаптером беспроводной связи Bluetooth для сопряжения со смартфоном посредством фирменного приложения, светодиодной подсветкой, автокалендарем, отображением двойного времени, секундомером, будильником, индикатором заряда батареи и таймером обратного отсчёта. Цена часов на дебютном британском рынке составляет 690 фунтов стерлингов.