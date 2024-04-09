Представлены модульные наушники Fairbuds

Беспроводные наушники за последние несколько лет достаточно существенно улучшились по всем направлениям, но деградация батареи по-прежнему является их основной проблемой и в конечном итоге делает беспроводные наушники практически одноразовыми (после определённого времени использования, конечно). Но бренд Fairphone намерен изменить эту ситуацию с помощью своих новых беспроводных наушников Fairbuds — компания вновь сделала упор на модульный дизайн с акцентом на ремонтопригодность. Дело в том, что компания Fairphone помимо самих наушников также продаёт запасные части для батареи наушников, корпуса для зарядки и многих других компонентов. Пользователи смогут легко заменять ключевые детали Fairbuds благодаря их модульному дизайну — для этого им потребуется только отвёртка Phillips #00. Вопрос только в стоимости данных компонентов — если они будут действительно доступными, то в этом есть смысл.

Кроме того, производитель заявил, что беспроводные наушники Fairbuds изготовлены из переработанных материалов и компенсируют вред для окружающей среды — потенциальным покупателям это тоже нравится. При этом характеристики у новинки вполне приличные — здесь установлены драйверы диаметром 11 мм, реализовано беспроводное подключение по Bluetooth 5.3 и многоточечное соединение с двумя устройствами одновременно. Конечно, есть активное шумоподавление и поддержка современных протоколов передачи сигнала, так что качества звука будет высокое.