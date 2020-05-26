Представлены мониторы AOC P2

AOC представляет новую линейку P2, ориентированную на профессиональных пользователей. В линейку вошли мониторы с диагональю 21,5 дюйм (54,7 см), 23,8 дюйма (60,4 см), 27 дюймов (68,6 см) и сверхширокая 34-дюймовая модель (86 см). Разнообразие выбора позволит предусмотреть индивидуальные потребности каждого пользователя. За исключением 34-дюймовой сверхширокой модели CU34P2A, оснащённой изогнутой (1500R) VA матрицей, остальные устройства оборудованы плоскими IPS-панелями. Они гарантируют реалистичную цветопередачу, широкую цветовую гамму и углы обзора 178°/178° — идеальные характеристики для создания и редактирования контента. Отдельные модели (24P2C и 27P2C) оборудованы разъёмом USB-C и обеспечивают более удобное отображение и передачу данных, а также питание мобильных устройств с помощью одного кабеля USB-C. KVM-переключатель, которым оснащены новинки, позволяет использовать одну клавиатуру и мышь для двух разных ПК (подключенных через USB-C и USB-хаб).

Линейка AOC P2 — это усовершенствованная версия предшественницы — отмеченной наградами линейки P1. Все новые модели отличаются стильным дизайном без рамок с трёх сторон. Темная матовая отделка нижней рамки и подставки красиво подчеркивает элегантность устройств. Узкие боковые рамки позволяют создавать практически бесшовные системы из нескольких мониторов для повышения производительности.Доступность и рекомендованные розничные цены устройств в линейке P2:Июнь 202022P2DU, 22P2Q: 10 849 ₽, 11 629 ₽24P2Q, 24P2C, Q24P2Q: 14 749 ₽, 17 099 ₽, 17 879 ₽27P2Q, Q27P2Q: 17 099 ₽, 23 339 ₽Июль 202027P2C, U27P2: 20 219 ₽, 31 149 ₽Август 2020CU34P2A: 36 609 ₽