Представлены мониторы AOC Q24B36X и Q27B36X

Компания AOC представила мониторы Q24B36X и Q27B36X, которые получили 23,8 и 27-дюймовые IPS-панели с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц, временем отклика MPRT 0,5 мс, 114,7% и 118,5% охватом цветовой гаммы sRGB, 88,8% и 92,1% покрытием цветового пространства DCI-P3 соответственно, углами обзора 178°, максимальной яркостью 300 кд/м², поддержкой технологии Adaptive-Sync, поддержкой HDR10, технологий Flicker-Free и Low Blue Light, подставкой с регулировкой наклона в диапазоне от –5° до 21°, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также 3,5-мм аудиогнездом. Цены мониторов на дебютном британском рынке составляют 110 и 130 фунтов стерлингов соответственно.

