Представлены мониторы Acer ConceptD CP1241Y и CP1271

Acer представила два монитора ConceptD CP1241Y и CP1271. Как известно, линейка ConceptD разрабатывается с учетом потребностей высокого качества изображения и детализации цвета.

CP1241Y это 24-дюймовый монитор, а CP1271 - 27-дюймовый. Обе модели оснащены IPS-панелью с частотой обновления 165 Гц и временем отклика 2 мс. Разрешение мониторов составляет FullHD. Коэффициент контрастности 1000: 1, яркость 250 кд/м2 и глубина цвета 8 бит позволяют этим панелям покрывать 95% широкого цветового спектра DCI-P3.

Оба монитора поставляются с заводской калибровкой. CP1241Y и CP1271 оснащены технологией Adaptive-Sync. Кроме того, в настройках мониторов заложены режимы для работы в профессиональных программах AutoCAD и SOLIDWORKS. Подставка обеспечивает наклон дисплея и регулировку высоты, а также есть поддержка крепления VESA 100 на 100 мм.

Мониторы Acer ConceptD CP1 уже доступны по цене от 229 долларов за модель CP1241Y и 300 долларов за CP1271.