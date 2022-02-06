Представлены мониторы Dell U2723QE и U2723QX

Компания Dell пополнила ассортимент мониторов моделями U2723QE и U2723QX, которые получили 27-дюймовые LG IPS Black-матрицы с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K). Новинки также характеризуются коэффициентом контрастности 2000:1, кадровой частотой 60 Гц, 98% охватом цветовой палитры DCI-P3, 100% Rec 709 и 100% sRGB, калибровкой с точностью DeltaE <2, максимальной яркостью 400 кд/м², временем реакции пикселя 8 мс, сертификацией VESA DisplayHDR 400, интерфейсами HDMI и DisplayPort 1.4, концентратором USB 3.2 Gen 2 с портами USB-A и USB-C с поддержкой DisplayPort 1.4 Alt Mode и DP мощностью 90 Вт, 3,5-мм аудиогнездом и сетевым портом. Цена каждого из мониторов составляет 780 долларов.