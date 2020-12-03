Представлены мониторы Philips 326P1H и 329P1H

Компания MMD пополнила ассортимент мониторов Philips моделями 326P1H и 329P1H с 31,5-дюймовыми IPS-панелями. Новинки различаются разрешением 2560:1440 пикселей и 3840:2160 пикселей. Мониторы также характеризуются углами обзора 178°, встроенной док-станцией с симметричным портом USB Type-C, возможностью подключения мыши и клавиатуры, проводного подключения к локальной сети, подачей питания мощностью до 90 Вт, веб-камерой с возможностью распознавания лиц Windows Hello, интерфейсом DisplayPort и датчиком определения пользователя перед монитором. Дисплеи появятся в продаже уже в декабре по цене в 44 665 и 62 933 рублей.