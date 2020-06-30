Представлены мониторы Philips 558M1RY и Philips 278M1R

Philips Monitors, представляет две новых модели в линейке Momentum. Одна из новинок создана в сотрудничестве с Bowers&Wilkins. Первый новый монитор — 55-дюймовый 558M1RY, крупнейший из серии оптимизированных для игровых приставок.

Второй — 27-дюймовый 278M1R, разработанный для киберспорта. Монитор 558M1RY подарит играм совершенно новое измерение: он может похвастаться разрешением 4K UHD, частотой обновления до 120 Гц, специальным динамиком компании Bowers&Wilkins и подсветкой Ambiglow, которая освещает пространство вокруг экрана. Модель 278M1R — это первый монитор Philips, разработанный исключительно с учетом пожеланий киберспортсменов. Он оснащён 27-дюймовой матрицей и соответствует стандарту HDR Ready.

Монитор 558M1RY — это полноценное комплексное решение для захватывающих игр и других развлечений. Геймер сможет полностью погрузиться в игру благодаря 55-дюймовому экрану и трёхсторонней подсветке Ambiglow. Монитор поражает разрешением UltraClear 4K UHD (3840x2160 пикселей) и соответствует стандарту DisplayHDR 1000. Пользователи смогут настроить HDR в соответствии со своими предпочтениями при помощи режимов: «HDR-игра», «HDR-фильм», «HDR-фото» и «Персональный HDR», а при желании HDR можно полностью отключить. Со статическим коэффициентом контрастности 4000:1 игры, телешоу и фильмы будут выглядеть впечатляюще, с глубоким чернильным чёрным и потрясающей цветовой гаммой. Низкая задержка при вводе означает, что геймеры получат моментальную визуальную обратную связь, а эффекты будут отображаться без рывков и с уменьшенной размытостью при движении благодаря частоте обновления 60–120 Гц (в зависимости от используемого порта) и технологии AMD FreeSync.Монитор 278M1R — это первый продукт Philips Monitors, оптимизированный для киберспорта, в частности, для шутеров от первого лица, экшн-игр и гонок. Компактный 27-дюймовый дисплей является самым маленьким монитором в линейке. 278M1R оборудован 130-милиметровой подставкой с регулировкой наклона -5/20° и поворота (+-33°), что позволяет легко регулировать его расположение для оптимального комфорта глаз. Фирменная подсветка Ambiglow размещена на всех четырех сторонах монитора, превращая его в центральный элемент всей игровой системы.