Представлены мониторы Philips 558M1RY и Philips 278M1R

Philips Monitors, представляет две новых модели в линейке Momentum. Одна из новинок создана в сотрудничестве с Bowers&Wilkins. Первый новый монитор — 55-дюймовый 558M1RY, крупнейший из серии оптимизированных для игровых приставок.

Второй — 27-дюймовый 278M1R, разработанный для киберспорта. Монитор 558M1RY подарит играм совершенно новое измерение: он может похвастаться разрешением 4K UHD, частотой обновления до 120 Гц, специальным динамиком компании Bowers&Wilkins и подсветкой Ambiglow, которая освещает пространство вокруг экрана. Модель 278M1R — это первый монитор Philips, разработанный исключительно с учетом пожеланий киберспортсменов. Он оснащён 27-дюймовой матрицей и соответствует стандарту HDR Ready.

Монитор 558M1RY — это полноценное комплексное решение для захватывающих игр и других развлечений. Геймер сможет полностью погрузиться в игру благодаря 55-дюймовому экрану и трёхсторонней подсветке Ambiglow. Монитор поражает разрешением UltraClear 4K UHD (3840x2160 пикселей) и соответствует стандарту DisplayHDR 1000. Пользователи смогут настроить HDR в соответствии со своими предпочтениями при помощи режимов: «HDR-игра», «HDR-фильм», «HDR-фото» и «Персональный HDR», а при желании HDR можно полностью отключить. Со статическим коэффициентом контрастности 4000:1 игры, телешоу и фильмы будут выглядеть впечатляюще, с глубоким чернильным чёрным и потрясающей цветовой гаммой. Низкая задержка при вводе означает, что геймеры получат моментальную визуальную обратную связь, а эффекты будут отображаться без рывков и с уменьшенной размытостью при движении благодаря частоте обновления 60–120 Гц (в зависимости от используемого порта) и технологии AMD FreeSync.

Монитор 278M1R — это первый продукт Philips Monitors, оптимизированный для киберспорта, в частности, для шутеров от первого лица, экшн-игр и гонок. Компактный 27-дюймовый дисплей является самым маленьким монитором в линейке. 278M1R оборудован 130-милиметровой подставкой с регулировкой наклона -5/20° и поворота (+-33°), что позволяет легко регулировать его расположение для оптимального комфорта глаз. Фирменная подсветка Ambiglow размещена на всех четырех сторонах монитора, превращая его в центральный элемент всей игровой системы.
Комментарии и отзывы Philips 558M1RY
Обзоры:
Лучшие отпариватели до 5000. Philips GC360/30 Steam&GoЛучшие отпариватели до 5000. Philips GC360/30 Steam&Go
Обзор Candy CBT6130/2W-07. Встраиваемая телескопическая вытяжкаОбзор Candy CBT6130/2W-07. Встраиваемая телескопическая вытяжка
Обзор Candy CIS642SCTT. Индукционная варочная панель с монослайдеромОбзор Candy CIS642SCTT. Индукционная варочная панель с монослайдером
Новости:
Лучшие отпариватели до 5000. Philips GC360/30 Steam&Go

Отпариватель для одежды – относительно новая на рынке вещь, которая успела заменить обычные утюги. Это ун...
Обзор Candy CAF1020 019. Недорогой циклонный пылесос с многоступенчатой фильтрацией

Итальянский бренд Candy хорошо известен нашим читателям по стиральным и сушильным машинам, а также по вст...
Лучшая кофеварка. REDMOND SkyCoffee M1509S

На просторах интернета можно найти просто массу статей о том, как правильно выбрать себе кофеварку, какой...
Электрическая зубная щетка до 5000. Philips Sonicare 2 Series gum health HX6232/41Электрическая зубная щетка до 5000. Philips Sonicare 2 Series gum health HX6232/41
Обзор ONYX BOOX Caesar 4. Недорогой ридер с E-Ink Carta PlusОбзор ONYX BOOX Caesar 4. Недорогой ридер с E-Ink Carta Plus
Обзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймовый 2К-мониторОбзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймовый 2К-монитор
Обзор iBOX Pro 800 Smart Signature SE. Сигнатурный радар-детектор полицейских радаровОбзор iBOX Pro 800 Smart Signature SE. Сигнатурный радар-детектор полицейских радаров
Обзор Defender REACTOR. Беспроводная колонка с подсветкой и Bluetooth 5.0Обзор Defender REACTOR. Беспроводная колонка с подсветкой и Bluetooth 5.0
Компания Xtrfy представила мышку M4 с эр...
Компания Xtrfy представила мышку M4 с эрПроизводитель периферии Xtrfy представила эргономичную мышку с RGB подсвектой и датчиком PMW 3389. Назван...
Монитор Samsung Odyssey G9 появился в пр...
Монитор Samsung Odyssey G9 появился в прКомпания Samsung наконец-то выпустила в продажу игровой монитор Odyssey G9, который был представлен еще в...
Монитор Xiaomi Mi Display будет стоить 3...
Монитор Xiaomi Mi Display будет стоить 3Компания Xiaomi объявила о том, что геймерский монитор Mi Display появится в продаже уже сегодня по цене ...
Ванная комната вашей мечты...
Ванная комната вашей мечтыДизайну ванной комнаты стоит уделить особое внимание. Это то место в котором мы отдыхаем после трудового ...
Обзор Tigear Velo. Велозамок со сканером...
Обзор Tigear Velo. Велозамок со сканеромНесмотря на временное похолодание уже стартовал активный сезон для владельцев велосипедов. Помимо того, к...
Apple открывает свои магазины по всему м...
Apple открывает свои магазины по всему мВ связи с коронавирусом многие магазины по всему миру были полностью закрыты, ведь компании переживали о ...
Thermaltake TH360 ARGB Sync с отличной п...
Thermaltake TH360 ARGB Sync с отличной пОфициально представлена новая система жидкостного охлаждения Thermaltake TH360 ARGB Sync, которая обладае...
Смартфон Realme C11 оценен в 100 долларо...
Смартфон Realme C11 оценен в 100 доллароКомпания Realme представила бюджетный смартфон C11, который появится в продаже 7 июля по цене в 100 долла...
Продажи смартфона Xiaomi Redmi 9 стартов...
Продажи смартфона Xiaomi Redmi 9 стартовСмартфон Xiaomi Redmi 9 теперь официально доступен, но в определенных регионах. Как было известно ранее, ...
Xiaomi Mi Band 4 и Mi Band 3 получили об...
Xiaomi Mi Band 4 и Mi Band 3 получили обРазработчики китайской компаний Xiaomi выпустили новое обновление для смарт-браслетов Mi Band 4 и Mi Band...
Смартфон Motorola One Zoom подешевел на ...
Смартфон Motorola One Zoom подешевел на Компания Motorola снизила американские цены на свои смартфоны в честь Дня независимости США. Motorola One...
На глобальный рынок вышел смартфон Samsu...
На глобальный рынок вышел смартфон SamsuСегодня на глобальный рынок вышел смартфон Samsung Galaxy A41, который в прошлом месяце анонсировали в Яп...
Обзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus BronseОбзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus Bronse
Обзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIMОбзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIM
Обзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-битОбзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-бит
Обзор Logitech StreamCam. Лучшая веб-камера для стримовОбзор Logitech StreamCam. Лучшая веб-камера для стримов
Обзор Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE (NE6207S019P2-1040J). Тесты видеокарты в играх и бенчмаркахОбзор Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE (NE6207S019P2-1040J). Тесты видеокарты в играх и бенчмарках
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor