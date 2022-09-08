Представлены моноблоки MSI Modern AM242P 12M

Компания MSI пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью Modern AM242P 12M, которая получила 23,8-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD. Новинку также оснастили чипами Intel Alder Lake вплоть до 12-ядерного Core i7-1260P с тактовой частотой до 4,7 ГГц, до 64 ГБ ОЗУ DDR4-2666/3200, слотами для 2,5-дюймового накопителя и твердотельного модуля M.2, 2,5-Вт стереофоническими динамиками, сетевым контроллером Realtek RTL8111H, веб-камерой Full HD, поддержкой Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E (2,4, 5 и 6 ГГц), двумя интерфейсами USB 3.2 Gen 2 Type-C, двумя USB 3.2 Gen 2 Type-A и двумя USB 2.0 Type-A, двумя разъемами HDMI и подставкой с регулировкой угла наклона и высоты. Также была выпущена версия Modern AM242TP 12M с сенсорным дисплеем. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

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