Представлены наушники ASUS ROG Cetra True Wireless Pro

Компания ASUS пополнила ассортимент беспроводных наушников погружного типа моделью ROG Cetra True Wireless Pro, которые, в числе прочего, могут похвастаться режимом Gaming Mode с задержкой при передаче сигнала в 45 мс.

Новинка также характеризуется 10-мм излучателями с неодимовыми магнитами, технологией Qualcomm Snapdragon Sound, обеспечивающей поддержку звука 24 бита/96 кГц, возможностью работы в проводном режиме посредством провода с коннектором USB Type-C, диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц и от 20 Гц до 40 кГц соответственно, системой активного шумоподавления (ANC), микрофоном с технологией AI Noise-Canceling, автономностью до 7 часов без шумоподавления и до 4,5 часа с ANC, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IPX4. Цена и дата начала продаж наушников будут объявлены позже.