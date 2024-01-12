Представлены наушники ASUS ROG Cetra True Wireless Speednova

Компания ASUS пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью ROG Cetra True Wireless Speednova, которая появится в продаже в первой половине года. Цена новинки пока не раскрывается.

Наушники характеризуются сверхнизкой задержкой благодаря подключению на частоте 2,4 ГГц через беспроводной приемник USB-C, возможностью подключения через Bluetooth, поддержкой звука 24-бит 96 кГц с использованием кодека LC3+, драйверами на 10-мм, поддержкой адаптивного активного шумоподавления (ANC) с эффективностью 31 дБ, датчиками с костной проводимостью помимо обычных микрофонов, автономностью до 46 часов с Bluetooth и 36 часов на частоте 2,4 ГГц, поддержкой быстрой зарядки, подсветкой ASUS Aura RGB и защитой от воды в соответствии со степенью IPX4.