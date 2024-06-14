Представлены наушники Audio-Technica ATH-S300BT

Компания Audio-Technica пополнила ассортимент беспроводных полноразмерных наушников моделью ATH-S300BT, которые основаны на 40-мм динамических драйверах. Новинка также характеризуется чувствительностью 103 дБ/мВт, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.1, поддержкой кодеков AAC и SBC, 1,2-м кабелем с микрофоном и кнопками управления, поддержкой технологии шумоподавления (ANC), игровым режимом с низкой задержкой, технологией Bluetooth Multipoint для плавного перехода между источниками, пластиковым корпусом массой 258 граммов, временем автономной работы до 90 часов или до 60 часов с активированным шумоподавлением, интерфейсом USB-C для зарядки (2,5 часа на полную зарядку) и поддержкой быстрой зарядки. Наушники уже доступны для покупки по цене в 120 евро.

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