Представлены наушники Audio-Technica ATH-SQ1TW2

Компания Audio-Technica пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Audio-Technica ATH-SQ1TW2, которая оценена в 60 евро. Новинка характеризуется 5,8-миллиметровыми динамическими драйверами, диапазоном воспроизводимых частот от 20 до 20 000 Гц, поддержкой многоточечного сопряжения с устройствами и аудиокодека SBC, микрофонами для совершения телефонных вызовов, защитой от дождя и пота в соответствии со степенью IPX5, автономностью до 6,5 часа или до 13 часов с учетом зарядного кейса, зарядкой футляра от разъема USB-C или через беспроводную зарядку Qi, а также черной, белой, синей и зеленой расцветками.