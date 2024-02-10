Представлены наушники Baseus AirGo AS01

Компания Baseus пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Baseus AirGo AS01, которая оценена на китайском рынке в 15 долларов. Новинка также характеризуется конструкцией в стиле Huawei FreeClip, массой одного наушника 4,6 грамма, 10-мм динамическими драйверами, системой шумоподавления посредством двух микрофонов и технологии направленной передачи звука, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, автономностью до 6 часов или до 25 часов с помощью зарядного кейса, а также поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 2 часа прослушивания музыки).