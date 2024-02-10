Представлены наушники Baseus AirGo AS01

Компания Baseus пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Baseus AirGo AS01, которая оценена на китайском рынке в 15 долларов. Новинка также характеризуется конструкцией в стиле Huawei FreeClip, массой одного наушника 4,6 грамма, 10-мм динамическими драйверами, системой шумоподавления посредством двух микрофонов и технологии направленной передачи звука, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, автономностью до 6 часов или до 25 часов с помощью зарядного кейса, а также поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 2 часа прослушивания музыки).

Недорогие наушники вкладыши. Обзор Honor Choice Earbuds X5e…
Беспроводные наушники Honor Choice Earbuds X5e оснащены 12 мм подвижной диафрагмой, выдающей расширенный …
Представлены наушники ASUS ROG Cetra True Wireless Speednova…
Компания ASUS пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью ROG Cetra True Wireless Speednova, кот…
OnePlus Buds 2 Pro официально отправились в продажу…
Вчера компания OnePlus официально представила смартфон Ace 3 и вместе с этим представила новые беспроводн…
Беспроводные игровые наушники. Обзор Bloody MR590 Sports…
В центре внимания продвинутая игровая гарнитура Bloody MR590 Sports с двумя вариантами беспроводного соед…
Представлены беспроводные наушники IQOO TWS 1E…
Бренд iQOO пополнил ассортимент беспроводных наушник моделью TWS 1e, которая обойдется на местном китайск…
Игровые 7.1 наушники с подсветкой. Обзор SVEN AP-U980MV…
Игровые наушники SVEN AP-U980MV поддерживают виртуальный 7.1 звук с объемным звучанием. Из особенностей г…
Наушники Redmi Buds 5 Pro оценены в 56 долларов …
Компания Xiaomi представила в Китае беспроводные наушники Redmi Buds 5 Pro, которые появятся в продаже 5 …
Наушники Honor Earbuds X6 оценили в 42 доллара …
Компания Honor пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Honor Earbuds X6, которая появится в …
Недорогие беспроводные наушники. Обзор SVEN AP-B650MVНедорогие беспроводные наушники. Обзор SVEN AP-B650MV
Обзор Edifier GM180 Plus HECATE. Игровые наушники вкладыши с USB-CОбзор Edifier GM180 Plus HECATE. Игровые наушники вкладыши с USB-C
Обзор SVEN AP-B380MV. Недорогие беспроводные наушники с MP3 и FMОбзор SVEN AP-B380MV. Недорогие беспроводные наушники с MP3 и FM
Беспроводные детские наушники. Обзор Onanoff BuddyPhones POP FunБеспроводные детские наушники. Обзор Onanoff BuddyPhones POP Fun
Обзор OneOdio A70. Беспроводные DJ-наушники плюсы и минусыОбзор OneOdio A70. Беспроводные DJ-наушники плюсы и минусы

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor