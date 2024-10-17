Представлены наушники Baseus Eli Fit Open-Ear TWS Earbuds

Представлены наушники Eli Fit Open-Ear, оснащенные увеличенными динамиками диаметром 16,2 мм и технологией усиления низких частот, за счет чего достигается улучшенная передача звука, частотный диапазон – от 20 Гц до 20 кГц. 10 минут зарядки обеспечивает 2 часа работы наушников, общее же время воспроизведения музыки доходит до 35 часов. Индикатор уровень заряда подскажет, когда подзарядить девайс.

Модель подходит для людей, поддерживающих активный образ жизни или часто перемещающихся по городу. С защитой от влаги IPX4 наушникам не страшны капли и брызги дождя. Благодаря дизайну открытого типа можно безопасно заниматься спортом на улице и оставаться в курсе происходящего вокруг. Предусмотрено сразу несколько вариантов ношения: крепление с заушинами адаптируется к разной форме ушей и подходит для повседневного использования, шейный обод рассчитан на занятия спортом, с ним наушники будут крепко держаться во время бега. Подключение через Bluetooth 5.3 гарантирует стабильную связь на расстоянии до 10 метров. Рекомендованная розничная цена – 8 999 рублей.
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