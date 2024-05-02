Представлены наушники Beats Solo Buds

Принадлежащий компании Apple бренд Beats пополнил ассортимент полностью беспроводных наушников моделью Beats Solo Buds. Новинка характеризуется внутриканальной конструкцией, «хорошей шумоизоляцией» (система активного шумоподавления здесь не поддерживается), автономностью до 18 часов, поддержкой быстрой зарядки Fast Fuel, черной, серой, фиолетовой и красной расцветками, а также поддержкой функций Apple Find My и Google Find My Device. Наушники станут доступны для покупки в июле по цене в 80 долларов.

Также были представлены накладные беспроводные наушники Solo 4, которые могут похвастаться временем автономной работы до 50 часов. Активное шумоподавление здесь также отсутствует. Наушники оснастили интерфейсом USB-C, 3,5-мм аудиогнездом и пассивной настройкой. За Solo 4 попросят 200 долларов.