Представлены наушники Bose QuietComfort Earbuds

Компания Bose пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Bose QuietComfort Earbuds, которая оценена в 180 долларов. Новинка характеризуется компактным и прочным корпусом с защитой от брызг в соответствии со степенью IPX4, высококачественным звучанием, эффективной системой шумоподавления, тремя размерами амбушюров и фиксирующих ремешков, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.3, функцией Bluetooth Multipoint, автономностью до 8,5 часа или до 31,5 часа с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (20 минут хватит на три часа работы), приложением Bose QCE, а также черной, белой и фиолетовой расцветками.