Представлены наушники Bose QuietComfort Earbuds

Компания Bose пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Bose QuietComfort Earbuds, которая оценена в 180 долларов. Новинка характеризуется компактным и прочным корпусом с защитой от брызг в соответствии со степенью IPX4, высококачественным звучанием, эффективной системой шумоподавления, тремя размерами амбушюров и фиксирующих ремешков, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.3, функцией Bluetooth Multipoint, автономностью до 8,5 часа или до 31,5 часа с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (20 минут хватит на три часа работы), приложением Bose QCE, а также черной, белой и фиолетовой расцветками.

Представлены наушники Google Pixel Buds Pro 2…
Компания Google представила беспроводные наушники Pixel Buds Pro 2, которые появятся в продаже 26 сентябр…
Наушники OnePlus Nord Buds 3 Pro получат активное шумоподавл…
Компания OnePlus раскрыла подробности о беспроводных наушниках OnePlus Nord Buds 3 Pro, официальный релиз…
Наушники Infinix XE27 оценили в 20 долларов …
Компания Infinix представила беспроводные наушники Infinix XE27, которые получили 10-мм драйвер и поддерж…
Наушники POCO Buds X1 готовы к выходу…
Компания Xiaomi объявила, что 1 августа в Индии будут представлены беспроводные наушники POCO Buds X1. Та…
Наушники Honor Choice Earbuds X7 выпустили в России …
Компания Honor выпустила в российскую продажу беспроводные наушники Choice Earbuds X7, которые оценены в …
Доступные наушники с хорошим звуком и шумоподавлением. Обзор…
Изучаемая сегодня новинка Honor Choice Earbuds X7 оснащена большим динамиком диаметром 12.4 мм с композит…
Apple AirPods 4 поставляются даже без кабеля…
Apple несколько лет назад перестала комплектовать свои смартфоны зарядными устройствами, запустив тенденц…
Наушники Honor LCHSE X7i оценили в 15 долларов …
Компания Honor пополнила ассортимент бюджетных беспроводных наушников моделью LCHSE X7i, которая обойдетс…
Спортивные наушники с костной проводимостью. Обзор Suunto SonicСпортивные наушники с костной проводимостью. Обзор Suunto Sonic
Беспроводные игровые наушники. Обзор Bloody MR590 SportsБеспроводные игровые наушники. Обзор Bloody MR590 Sports
Недорогие беспроводные наушники на каждый день. Обзор HONOR CHOICE Earbuds X5 LiteНедорогие беспроводные наушники на каждый день. Обзор HONOR CHOICE Earbuds X5 Lite
Игровая гарнитура с подсветкой. Обзор SVEN AP-U1500MVИгровая гарнитура с подсветкой. Обзор SVEN AP-U1500MV
Игровые беспроводные наушники для ПК, консоли и смартфона. Обзор ZONE 51 ATLASИгровые беспроводные наушники для ПК, консоли и смартфона. Обзор ZONE 51 ATLAS
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor