Представлены наушники CMF Buds 2 с шумоподавлением до 48 дБ

Компания Nothing пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью CMF Buds 2, которые, как и смартфоны бренда, выделяются своим дизайном. Отметим квадратный зарядный футляр с закругленными краями, крупную кнопку сопряжения и три расцветки корпуса.

Сами наушники характеризуются одним 11-мм драйвером из полиметакриламида и полиуретана, поддержкой технологии Ultra Bass Technology 2.0 и пространственного звука, настройкой звука в партнерстве с Dirac, гибридной системой активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 48 дБ и частотным диапазоном до 5200 Гц режимом прозрачности, тремя микрофонами с технологией улучшения звучания голоса и подавлением шума ветра, автономностью до 13,5 часа без шумоподавления или до 55 часов с учетом зарядного кейса, аккумулятором ёмкостью 53 мАч (460 мАч у футляра), игровым режимом с задержкой 110 мс, поддержкой кодеков SBC и AAC, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 и о защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP55. CMF Buds 2 оценены в Европе в 50 евро.