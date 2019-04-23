Представлены наушники Creative Outlier Air

Creative Technology анонсирует запуск своих первых полностью беспроводных наушников Creative Outlier Air, сочетающих в себе удобство без проводов, долгое время работы от аккумулятора и отличный звук! Creative Technology анонсирует запуск своих первых полностью беспроводных наушников Creative Outlier Air, сочетающих в себе удобство без проводов, долгое время работы от аккумулятора и отличный звук!

Высокочувствительные мембраны Creative Outlier Air сделаны из графена и оптимизированы для выдающегося качества звука. Они выдают детальные верхние и богатые низкие частоты без нежелательных искажений и вибраций. Bluetooth 5.0 обеспечивает в 2 раза более высокую скорость, чем Bluetooth 4.2 при более низком энергопотреблении. Новейший чипсет Qualcomm® QCC302x более качественно держит связь, а также поддерживает Qualcomm aptX™ audio и Qualcomm TrueWireless™ Stereo Plus. Поддержка кодеков Qualcomm aptX™ и AAC обеспечивает высочайшее качество беспроводного звука.