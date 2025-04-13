Представлены наушники Edifier Lolli Pro 3i с шумоподавлением

Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Lolli Pro 3i, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 40 долларов. Новинка характеризуется 6-мм титановым высокочастотным драйвером и 10-мм композитным средне- и низкочастотным драйвером, системой активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 47 дБ, режимом мониторинга шума окружающей среды, сертификатом Hi-Res Wireless Gold Label, поддержкой перевода в реальном времени посредством искусственного интеллекта, автономностью до 9,5 часа или до 38 часов с учётом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (15 минут зарядки хватит на 2 часа работы), датчиками внутриушного обнаружения, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0 и защитой от пыли брызг в соответствии со степенью IP54.