Представлены наушники Edifier Lolli Pro 3i с шумоподавлением

Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Lolli Pro 3i, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 40 долларов. Новинка характеризуется 6-мм титановым высокочастотным драйвером и 10-мм композитным средне- и низкочастотным драйвером, системой активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 47 дБ, режимом мониторинга шума окружающей среды, сертификатом Hi-Res Wireless Gold Label, поддержкой перевода в реальном времени посредством искусственного интеллекта, автономностью до 9,5 часа или до 38 часов с учётом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (15 минут зарядки хватит на 2 часа работы), датчиками внутриушного обнаружения, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0 и защитой от пыли брызг в соответствии со степенью IP54.

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