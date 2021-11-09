Представлены наушники Grado Reference RS1x и RS2x

Компания Grado Labs объявила о выпуске своих последних эталонных наушников - Grado Reference RS1x и Grado Reference RS2X.

В модернизированном RS1x, который является лидером в разработке драйверов X четвертого поколения, впервые сочетаются 50-миллиметровый динамик с тремя видами дерева в ярких и элегантных наушниках. Корпус изготовлен из кленовой втулки, пеньковой сердцевины и наружного кольца кокоболо. Градо строит из дерева из-за его теплых и объемных тональных способностей, но найти правильный баланс трех отдельных пород дерева - непростая задача. Младший брат RS2x делает упор на древесину клена и конопли, чтобы извлечь максимум из того, что они могут предложить с 44-миллиметровым драйвером. Эта комбинация выявляет гармоничные цвета, богатый вокал и славится средним диапазоном Grado.
Комментарии и отзывы Grado Reference RS1x
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