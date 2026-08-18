Представлены наушники HONOR Life FlyClip 3i

Компания HONOR пополнила ассортимент открытых беспроводных наушников моделью Life FlyClip 3i, которая получила форм-фактор клипс в обтекаемой форме. Новинка характеризуется конструкцией из акустического блока, камеры для снижения давления и C-образной дужки с 0,5-мм титановой проволокой и мягким наружным TPU-материалом, 10,8-мм двухмагнитными излучателями, поддержкой аудиокодеков AAC и SBC, шумоподавлением на базе ИИ, функциями перевода речи в реальном времени, батареей ёмкостью 38 мАч и 500 мАч у зарядного кейса, автономностью до 10 часов и до 48 часов соответственно, портом USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 2 часа работы), тремя расцветками, массой наушника 5,2 грамма и защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP55. Наушники появятся в продаже на дебютном китайском рынке 24 августа, но цена пока не объявлена.